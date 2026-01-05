Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陕西鳌太线︱5驴友元旦-20℃犯禁闯区 4人失踪逾两日传暂寻回1人

即时中国
更新时间：10:15 2026-01-05 HKT
发布时间：10:15 2026-01-05 HKT

陕西「鳌太线」再传登山客失联消息。有网民发帖求助，指妹妹与另外4人组队，犯禁在元旦日徒步太白山保护区的「小鳌太线」，除1人途中不适先行退返外，其他人由3日起完全失联。截至5日，多支搜索队在零下20℃、视野不足5米的现场找寻失踪者。有参与搜救者透露，暂时找回1名失踪者。

官方明令禁入失踪区域

综合网上消息及内媒报道，涉事的5名驴友（户外活动爱好者），于1月1日晚10点，由陕西西安包车，前往已被明令禁止徒步的秦岭「小鳌太线」。

相关新闻：奇迹生还｜18岁男陕西太白山失联10天 饿到牙膏当糖吃

据其中1名失踪者的姐姐在网上求援的帖子内容指，5人开始徒步后，其中1人因身体不适，在2日晚脱队离开，翌日清晨独自下山。其他4人，包括其妹妹则继续行程，但他们在3日起，全部失去联络，手机讯号最后显示4人出现在青峰峡区域。

由于山区讯号中断，4人已与外界失去联络超过两日，上述的失踪者的姐姐，希望网友协助寻人。她并透露，妹妹是透过「网上约网友付费找领队」成行，每人要支付500元。

相关新闻：非法穿越鳌太线 两度发现遇难者遗体博主面临受罚

太白县公安局联合多支救援队自1月4日起分批进山，但因暴风雪持续，山内气温低至零下20℃、能见度不足5米、积雪深厚且地势险峻搜救进展缓慢。

1月5日，有参与救援的「临潼应急救援队（杜杜）」在早上6时许发帖，指暂时找回1名失踪者，其他3人仍然搜索中。但消息暂未有官方证实。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小时前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
11小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
21小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
11小时前