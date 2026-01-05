飞天茅台线上掀抢购潮 春节前每日限买6瓶

贵州茅台线上销售平台「i茅台」1日起开售53度500ml平价飞天茅台，每瓶1499元（人民币，下同），一开卖就遭疯抢，连续4天上线即「秒空」。贵州茅台酒股份有限公司宣布，昨日起至春节前，飞天茅台每人每日限购从12瓶「腰斩」至6瓶。

每瓶批发价跌破1499元

不过，多个报价平台数据显示，昨日飞天茅台批发价再次跌破1499元/瓶，比一周前累计下跌约100元。业内认为，「i茅台」放货基本被市场真实需求所消化，能够有效提高茅台收入，但对行业长期影响还需观望。



去年初飞天茅台批发价还在每瓶约2320元，而到年底一度跌至1499元，跌逾3成，显示茅台面临困境。

「小茅i茅台」微信公众号消息，飞天茅台酒上线第3天，超10万名用户购买到心仪产品。为满足更多用户需求，昨起至春节前，每人每日可购买的飞天53度500ml贵州茅台酒最大数量调整为6瓶。