李在明访华︱周三赴韩临时政府旧址 对日政治施压

李在明周三返国前，将访问位于上海的大韩民国临时政府旧址。今年是韩国独立运动领袖金九诞辰150周年，也是大韩民国临时政府上海旧址设立100周年。BBC报道指，这个看似普通的文化行程，实则是一次精心设计的政治表态。李在明在这个地点与中国共同追溯「抗日」历史记忆，是在向日本发出明确信号：历史问题并未翻篇。上海学者李宁亦认为，这显示李在明对日本在历史问题上施加政治压力。



1910年朝鲜半岛沦为日本殖民地。9年后，大韩民国临时政府在上海成立。1926年7月至1932年4月间，临时政府在上海的马当路306弄（普庆里）4号办公。金九（号白凡）1919年辗转来沪开展独立运动。

上海《新民晚报》引述上海国际问题研究院东北亚研究中心助理研究员李宁表示，上海有着中韩人民共抗敌寇的历史记忆，「用韩国舆论的话说，他（李在明）在今年访日前先来中国，在上海进行这样的参观，也显示出要对日本在历史问题上施加政治压力。」

上海对外经贸大学朝鲜半岛研究中心主任詹德斌说，李在明的中国之行象征着中韩关系有望迎来一段「企稳回升」的时期。他提到，李在明去年8月访问日本和美国，这表明韩国希望尽快同时处理好与美国、日本、中国的双边关系。