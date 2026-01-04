武汉疫情市长周先旺「双开」 7宗罪包括权色交易

2020年冠病疫情暴发，时任武汉市长周先旺被指对反应迟缓，后来贬任湖北省政协副主席，去年7月落马。官方通报，周先旺被开除中共党籍和公职，移送检察机关，并指其生活腐化堕落，搞权钱、权色交易。

相关新闻：湖北原政协副主席周先旺受查 曾任武汉市长涉瞒报疫情



中纪委公布周先旺7宗罪：

1丧失理想信念，背弃初心使命，搞迷信活动；

2无视中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游活动安排；

3违反组织要求，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔、职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；

4廉洁底线失守，违规收受礼金，利用职权为亲属经营活动谋利，搞权色交易；

5不正确履行职责，造成巨额国有资产损失风险；

6生活腐化堕落，家风不正，对儿子失管失教；

7公器私用，擅权妄为，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、资金拨付等方面谋利，并非法收受巨额财物。