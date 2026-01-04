Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

武汉疫情市长周先旺「双开」 7宗罪包括权色交易

即时中国
更新时间：19:41 2026-01-04 HKT
发布时间：19:41 2026-01-04 HKT

2020年冠病疫情暴发，时任武汉市长周先旺被指对反应迟缓，后来贬任湖北省政协副主席，去年7月落马。官方通报，周先旺被开除中共党籍和公职，移送检察机关，并指其生活腐化堕落，搞权钱、权色交易。

相关新闻：湖北原政协副主席周先旺受查 曾任武汉市长涉瞒报疫情

中纪委公布周先旺7宗罪：
1丧失理想信念，背弃初心使命，搞迷信活动；
2无视中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和旅游活动安排；
3违反组织要求，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔、职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；
4廉洁底线失守，违规收受礼金，利用职权为亲属经营活动谋利，搞权色交易；
5不正确履行职责，造成巨额国有资产损失风险；
6生活腐化堕落，家风不正，对儿子失管失教；
7公器私用，擅权妄为，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、资金拨付等方面谋利，并非法收受巨额财物。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
6小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
8小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
3小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
01:31
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
5小时前
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
万千星辉颁奖典礼2025｜视后之争添变数？宣萱一句留言引哄动 网民估佘诗曼胜数急增
影视圈
4小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2026-01-03 14:30 HKT
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
粤车︱「FV」牌中港车涉违规装警号闪灯 未贴通行许可证 运输署：已转执法部门跟进
社会
6小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
22小时前
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
寻秦记丨欧瑞伟续演「陶总管」  曾做刘德华替身当三级片男一  娶花旦太太女儿撞样朱千雪
影视圈
8小时前