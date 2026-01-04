元旦假期︱内地跨区人员流动预近6亿人次 同比增长19.5%
元旦假期期间，内地跨区域人员流动量预计近6亿人次，同比增长19.5%。
交通运输部资料显示，今年1月1日至1月3日，全社会跨区域人员流动量预计5.9亿人次，同比增长19.5%。去年元旦，内地只放假一天，而今年则放3天的假期。
其中，铁路客运量预计4822.3万人次，日均1607.5万人次，同比增长53.1%。公路人员流动量预计5.4亿人次，日均1.8亿人次，同比增长15.5%。水路客运量预计229.0万人次，日均76.3万人次，同比增长35.3%。民航客运量预计588.1万人次，日均196.03万人次，同比增长10.49%。
新华社引述国家铁路集团报道，在元旦假期，内地铁路累计发送旅客4808.7万人次。其中，1月1日当天，发送旅客1856万人次。
