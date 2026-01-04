Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉︱当地中企被要求暂停营业 华商：轰炸区域停水停电

即时中国
更新时间：18:35 2026-01-04 HKT
发布时间：18:35 2026-01-04 HKT

美国3日派兵突袭委内瑞拉，即时带走总统马杜罗夫妇，期间更对该国多个目标进行轰炸，事件震惊国际社会。委内瑞拉华人商会会长聂均常说，被轰炸地带目前停水停电，中国驻委内瑞拉大使馆已通知当地所有中资企业暂时停业，未来如何就听大使馆及侨社指令。

《羊城晚报》报道，广东恩平籍侨领聂均常表示，目前当地中国侨民暂时没有传出人员伤亡。攻击行动发生时，他听到空中有飞机轰鸣声，后来便听到总统府附近有爆炸声。

被炸地区停水停电

聂均常表示，他工厂里有工人看到有5至6架直升机在委内瑞拉总统府上空盘旋。当地时间凌晨4时多，副总统便发表讲话，宣告全国进入紧急状态。

目前卡拉卡斯被袭击的地方停电停水，居民生活受影响比较大，而他已透过华侨商会的微信群呼吁侨民们尽量不要上街。

当地华人九成来自广东

近日正值新年假期，美军攻击行动发生时，当地很多中资企业都放假。中国大使馆后来通知所有中资企业暂时不要开业，听从大使馆及侨社的指令。
根据报道，委内瑞拉华侨及入籍华人中，超过90%来自广东，这当中又有90%以上是恩平人。

