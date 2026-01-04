武汉女子篮球队抗议「黑哨」 发¥10万「罚不还口奖」

内地WCBA（中国女子篮球联赛）有球队向球员发放10万人民币「罚不还口奖」奖金，肯定队员职员面对裁判不公，冷静面对。事件在内地体坛及网络引起关注。

被逾10次吹判让对手反胜

武汉盛帆黄鹤女篮于除夕夜12月31日，与浙江女篮作赛，是WCBA常规赛A组第11轮赛事。一度以70对55领先的武汉盛帆，在最后却被对手逆转胜。

赛后，武汉盛帆管理层发声明，指向球队发10万「罚不还口奖」。

武汉盛帆球团说法，最后第4节9分7秒内，出现10余次不利于武汉女篮的吹判。

球团官方发布的声明甚至以「帮助」浙江女篮在落后18分情况下完成大逆转，因此武汉盛帆球团决定对于全体队员及教练展现极高职业素养，「罚不还口」、「打不还手」决定给予人民币10万奖金，以「罚不还口奖」名义，奖励队员在逆境中，展现的坚韧不拔与顽强拚搏精神。

2024年曾有同样举动

另外，武汉盛帆球团也喊话表示，「球队衷心希望相关部门能够重视此战的争议吹判，展开全面及深入的调查，给球队和球迷一个公正、透明的交代。」不过目前WCBA官方以及中国篮协，都尚未对此事作出正式回应。

武汉盛帆声称遭遇不公，而向球队发奖金已非首次，2024年，武汉盛帆便也因认为被裁判错罚，向球队发「打不还手奖」。