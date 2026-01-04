海南封关︱游客血拼到凌晨 元旦假五星总统套房现10万天价

今年元旦假期是海南全岛封关后的首个小长假，当地文旅市场瞬间爆发，免税购物与高端住宿热度同创纪录。元旦期间飞海口、三亚的机票增幅全国居首。多间免税店外排起百米长队，游客「血拼」至凌晨2时，其中苹果手机与黄金摇身一变成为「海南必购特产」，一个iPhone最多能省逾2000元。三亚五星级酒店预订率逾8成，总统套房单晚房价重回10万元（人民币，下同）天价巅峰。

▍中国组 ▍

上月18日，海南自由贸易港正式启动全岛封关运作。封关后的免税商品清单覆盖美妆、家电、保健品等74%的商品类别，比封关前提高53%，意味着更多进口商品在海南售价，比岛外价格便宜。

相关新闻：海南封关｜iPhone 17最高减¥2140元 认住呢个型号……

店员忙爆：声音都有些哑了

12月31日除夕当晚，三亚最大免税店「cdf三亚国际免税城」推出限时特惠「3件1折」闪购活动，尽管现场提示当晚9时开始排队，不少消费者仍选择提前到场等候。「下午2时就已排起长队，傍晚时队伍至少200米长」，一名到场购物的游客告诉内地《时代财经》。据悉拿到1号筹的游客，当日早上10时便来排队，最终入手Dior墨镜、Versace项链、MCM斜挎包各一件，折后仅实付1250元。

「声音都有些哑了」，海口免税城某奢侈品牌柜姐黄丽丽感慨道，自去年11月以来岛内消费者不断增加，而过去两年鲜有如此忙碌的状态，「每天接不完的顾客、买不完的单，这样忙碌的日子最少还要持续3个月」。她坦言在这购买奢侈大牌价格的差价确实可观，比如一款销售火爆的GUCCI品牌围巾免税价4050元，叠加优惠券和政府补贴券后实付仅需3494元，较官方定价4500元大减逾千元。



相关新闻：海南封关︱免税黄金畅销 40克金饰省万元

作为奢华五星级酒店云集的旅游胜地，住宿业同样迎来小高潮。元旦期间，三亚和海口各大免税店所在商圈周边酒店入住量均有大幅增长，部分酒店跨年夜价格较平时升2至3倍。头部奢华酒店再现「6位数」房型，三亚亚龙湾瑞吉酒店「7居室海景泳池别墅」元旦首日房型售价达1晚112132元，三亚亚特兰蒂斯酒店皇家套房每晚房价也超过10万元。

海关录购物金额1天2.54亿

多个线上旅游平台数据显示，元旦期间海口、三亚搜索热度攀升全国热门城市前列，元旦飞往两地的机票增幅全国最高。据海口海关统计，1月2日海口海关共监管海南离岛免税销售15.9万件，同比增长70.6%；购物人数3.3万人次，同比增长77.6%；购物金额2.54亿元，同比增长156.6%。

据海口海关统计，1月2日海口海关共监管海南离岛免税销售15.9万件，同比增长70.6%；购物人数3.3万人次，同比增长77.6%；购物金额2.54亿元，同比增长156.6%。