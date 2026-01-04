Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛协新规：住持同一场所连任不得超过两届

即时中国
更新时间：09:40 2026-01-04 HKT
发布时间：09:40 2026-01-04 HKT

中国佛教协会上周通过新规定，即日起寺庙住持每届任期5年，在同一佛教场所连续任职不得超过2届，累计任职不超过3届，而且每届任期届满后，应对其进行财务审计。此举被认为是针对少林寺前方丈释永信长期把持寺务引发腐败丑闻的改革措施。

任期届满进行财务审计

据澎湃新闻报道，中国佛协第十届理事会第5次会议上月27日新通过《汉传佛教活动场所主要教职任职办法》，一共18条。其中规定「住持的产生必须贯彻民主协商、选贤任能的原则」；教职人员10人或以上的佛教场所住持，「每届任期5年，同一佛教活动场所连续任职不超过2届，累计任职不超过3届。」

相关新闻：峨眉山寺院永久免费开放 配合佛教「去商业化」

新办法又规定：住持每届任期届满后，应对其进行财务审计。财务审计不及格者，不得连任。 在同一佛教活动场所连任住持10年或以上者，除有特殊情况外，任期届满后不得连任。住持任期届满后，到其他佛教活动场所担任住持的，其任期重新计算。

去年7月，河南少林寺方丈释永信因涉嫌刑事犯罪被带走调查。寺方通报称其涉嫌挪用侵占项目资金寺院资产，严重违反佛教戒律，长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。释永信自1999年起担任少林寺方丈长达26年，被冠以「少林CEO」称号。

