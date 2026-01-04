Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日媒调查：近半日企指中日紧张影响业务

即时中国
更新时间：09:29 2026-01-04 HKT
发布时间：09:29 2026-01-04 HKT

日本首相高市早苗发表「台湾有事」论至今快两个月，中日关系未见好转。日本共同社1月2日公布的最新调查显示，受访的114间主要日本企业，有54间企业表示中日关系恶化对业务造成影响，比例接近一半，不少企业希望日方能够采取灵活而持续的外交策略。

最关注驻华人员及家属安全

受访日本企业主要集中在运输、零售、能源、电机等行业。具体来看，31%的企业表示中日关系恶化对业务「有影响」，17%认为「影响较小」，而表示「没有影响」或「几乎没有影响」的企业仅13间，占比约12%。

对于中日关系紧张带来的担忧事项，39%企业最关注「驻华人员及家属的人身安全」，33%的企业担心「在华产品和服务销售额下降」，26%的企业担心「中国的工厂、店舖及办事处运营受阻」。23%的企业认为，访日中国客减少可能导致产品和服务销售额下滑。

高市11月7日在国会发表「台湾有事」言论，引发中方强烈不满。北京采取一系列反制措施，包括叫停及取消多项中日政府及民间交流活动等。

