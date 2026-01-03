南京大屠杀｜幸存者徐德明去世 享年96岁

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆消息，南京大屠杀幸存者徐德明于1月2日离世，享年96岁。

在世幸存者仅剩22人

「1937年，侵华日军闯进我家，把父亲抓走。他们先是将父亲抓到水西门，后来又押到清凉山一带，进行集体屠杀。曾有人在清凉山见到过父亲，之后告诉了我的大哥。我们全家到处寻找父亲，却连他的尸体都没能找到。父亲遇害时，年仅54岁。我们全家逃到难民区避难，吃饭都很困难。」徐德明生前回忆。

据新华社，截至目前，由南京市侵华日军受害者援助与南京大屠杀历史记忆传承协会登记在册的在世幸存者仅剩22人。