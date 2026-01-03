峨眉山寺院永久免费开放 配合佛教「去商业化」

中国「四大佛教名山」之一的四川峨眉山，当地佛教协会宣布自今年1月1日起，山上三座寺院不再收取香花券（门票），免费向国内外信众和游人开放。有评论指峨眉山寺庙免门票是为「去商业化」树立榜样。去年底，杭州灵隐寺也宣布免费开放。

杭州灵隐寺上月起停收费

峨眉山佛协的通知称，为了配合政府「建成峨眉山世界级旅游景区、争创全国百强县」的总体目标，满足广大信众和游客体验在佛教名山礼佛祈福的宗教需求，传承弘扬佛教文化，决定1月1日起，报国寺、万年寺和伏虎寺三座寺院免费向信众和游客开放。

通知要求旗下的各片区寺院要按照峨眉山佛协相关规定，坚持做好服务，引导信众、游客文明敬香、平安祈福，共同维护清庄严的礼佛环境。同时，按照峨佛协的要求，每日需统计报送进入寺院的信众和游客人数。

浙江杭州市西灵隐寺飞来峰景区上月1日起也取消门票收费。灵隐寺始建于东晋咸和元年（公元326年），每年吸引逾千万人次游客。