冷空气南下广东3日最冻 风寒效应加剧体感降温

即时中国
更新时间：17:00 2026-01-02 HKT
发布时间：17:00 2026-01-02 HKT

广东1日起，即经历2026年首波冷空气侵袭，自1日晚上起全省温度急降6-10℃，预料明天（3日）会迎来最低温，粤北、山区可能跌至0℃，出现冰挂现象。

风力每大2级体感降3至5℃

广东广播电视台报道，1日晚，多地最低气温跌至10℃及以下，其中广州最低气温仅10℃。

网民关心这波冷空气，会否再出现「羽绒服加拖鞋」的广式穿搭。小红书
网民关心这波冷空气，会否再出现「羽绒服加拖鞋」的广式穿搭。小红书
网民关心这波冷空气，会否再出现「羽绒服加拖鞋」的广式穿搭。小红书
网民关心这波冷空气，会否再出现「羽绒服加拖鞋」的广式穿搭。小红书

@广东天气指，冷空气自粤北南下，傍晚覆盖广州，夜间抵达沿海地区，全省普遍降温6-10℃，中北部降幅达7-9℃

广东气象部门表示，预计此次冷空气影响过程将持续3天左右；冷空气影响期间，早晚寒冷，全省最低气温或将跌至0℃。

广州天气预测指，广东3-4日的早晨会最低温：粤北、珠三角北部低至0-5℃，高寒山区-4-0℃（霜冻/冰挂），南部沿海7-9℃。

在「风寒效应」下，民众体感温度会更低。报道引述气象专家指，冷空气有三大撒手锏，分别是阴冷、湿冷和风冷。其中，风冷是指强劲的大风能很快让身体「冷却」下来，即是「风寒效应」。在0℃以上时，风力每大2级，体感温度会降3至5℃。例如，广州1日的最低气温是10℃时，风力3级，体感温度就只有5℃，如果达到7级，体感温度会降到-3℃。

 

