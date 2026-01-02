开心share好友114段黄片 男子遭内蒙法院判囚6个月

内地2026年1月1日开始施行新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》，新法第八十条明确将利用通讯工具传播淫秽讯息纳入处罚，并删除场景限制，意即无论在公开群组或私人对话传送色情影音，只要证据确凿且情节严重，均可能面临行政拘留甚至刑事处分。司法机关近期更透过多宗判决示警，强调网络空间并非法外之地。

利用通讯工具传播淫秽讯息纳入处罚，内地司法机关近期透过多宗判决示警。 iStock

内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院于近日公布了一宗传播淫秽物品的典型案件。被告人李某2023年2月至2025年5月期间，通过微信向微信好友共传播涉淫秽视频458段，其中114段为不重复淫秽视频。案发后经鄂伦春自治旗公安局鉴定，涉案视频中有114段视频属于淫秽物品。

李某一审被判处有期徒刑6个月；扣押物品由扣押机关依法进行处理。被告人对公诉机关指控的罪名均不持异议，表示自愿认罪、认罚。

另查明，2025年6月4日，被告人因故意裸露生殖器官被鄂伦春自治旗公安局处行政拘留10日。

法院认为，被告人李某不以牟利为目的，利用即时通信社交软件微信传播淫秽视频，其行为构成传播淫秽物品罪，公诉机关指控罪名成立，遂作出上述判决。