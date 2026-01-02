Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽武校28年前「被投老鼠药」毒死7人 2凶手被执行死刑

即时中国
更新时间：11:05 2026-01-02 HKT
发布时间：11:05 2026-01-02 HKT

1997年「安徽武校投毒案」，起因源自犯案人在经营武馆过程中发生矛盾，遂拉拢武术教练进行计划性投毒报复。该事件导致130人中毒、7人死亡，最小的死者当时仅10岁，事隔28年，投毒犯付某某、朱某某，已于12月26日被执行死刑。

毒性较山埃高百倍

据新民晚报，12月30日，被害人家属之一田先生回应称，对他们来说是最大的欣慰。目前，法院判决赔偿的丧葬费等还没有到位，家属们希望赔偿能尽快落实。另一名受害者家属表示，他们特意去祭拜孩子告诉孩子这一消息。

相关新闻：冷血父农药毒杀年幼儿女被判死 前妻悲痛：他哄骗喝了就能找妈妈

相关新闻：河南一家三口被丈夫「儿时好友」杀害案 凶手一审被判死刑

据法院公告案情，1994年左右，朱某某和彭某某在安徽和县经营武馆期间产生矛盾。

1995年10月左右，彭某某带走部分师生，在和县另开了一间武术学校。朱某某因此对彭某某怀恨在心。

1996年8月，付某某到彭某某武校任教练，因琐事对彭某某产生不满。

1997年6月，付某某和朱某某商定使用投毒的方式报复彭某某，朱某某当场支付付某某500元（人民币，下同），并许诺事后支付5万元。其后，付某某从武校辞职后回到湖北监利老家，购得两包「没鼠命」、「三步倒」之称的毒性老鼠药。同月29日下午，付某某返回和县，于当晚潜入武校厨房内，将两包鼠药投放在厨房塑料盆内的咸缸豆上，随后逃离。

潜逃至2023年始落网

1997年6月30日7时许，武校一百余名师生吃早饭后发生呕吐、抽搐等症状，其中7名学生中毒死亡。

据悉，付某买的老鼠药是一种剧毒化学品，化学名为「四亚甲基二砜四胺」，毒性极强，相当于青化钾的100倍，砒霜的300倍，无特效解药。

事发后，疑犯付某、朱某窜至多地潜逃多年，直到2023年才先后落网，并于2024年被判处死刑。2025年底，两人被执行死刑，也为这宗恶性案件画上句点。
 

