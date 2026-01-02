深圳口岸︱2025年通关人次2.74亿创新高 同比增14%全国第一

大湾区融合下，中港两地居民互动越见频繁。去年，深圳口岸通关的人次达2.74亿，同比增长达14%，居全国第一及创下历史新高。

深圳发布指，去年在深圳口岸通关的旅客中，内地居民占9529.2万人次、港澳台居民1.71亿人次、外国人743 万人次，同比分别上升 22.5%、9.2%、34.1%，8月16日达108.76万人次，为历史最高峰。

大量港人习惯到深圳消费娱乐，推动深圳口岸成为全国通关人次增长最高地方。小红书

在深圳福田、南山、罗湖的大型商圈，周末随处可见港澳居民身影。他们或品味特色美食，或体验新颖的娱乐项目，或采购性价比高的日用品。「深圳商场选择多、餐饮有特色、服务体验好，加上汇率优势，很多朋友喜欢过来度周末。」来自香港的梁女士在深圳壹方城购物后满意地表示。

「南下」客流也为香港市场注入活水。香港旅游发展局资料显示，2025年1月至11月共录得约4500万访港旅客人次，同比增加12%，已超越2024年全年访港旅客量的总数。其中，访港的内地旅客占约3450万人次，同比增加11%，带动零售、酒店、餐饮等行业复苏。深港「一程多站」旅游产品备受青睐，两地文旅资源联动效应凸显，深港「同城生活」加速形成。

至除夕，香港中环遮打道、香港迪士尼乐园及西九文化区；深圳各大商圈、世界之窗、欢乐谷，均举扮各有特色的跨年活动，吸引港深两地民众互相跨境，体验不一样的欢乐气氛。