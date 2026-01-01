著羽绒患肺炎︱福建男连续数月日穿12小时 医生揭患病真相……

福建一名男子近日因出现呼吸困难症状就医，检查结果显示其血氧饱和度已低至85%，并出现呼吸衰竭，最终被确诊为过敏性肺炎（呼吸衰竭）。医生了解后发现，病人每天都会穿著从网购平台购入的平价羽绒外套，一穿就是超过12小时，且连续数月都如此。

羽绒外套内衬破损，每次身体活动时，都有细小的绒毛从缝隙飘出来。男子不以为意，仍继续穿著已破损的羽绒。由于长期吸入微小颗粒，最终诱发肺部病变。

连续数月日穿12小时

相关新闻：羽绒服「爆炸」︱河北男坐网约车遇尴尬事 司机惨变「天鹅」

福建省人民医院急诊科副主任医师邵丹指出，羽绒中的微小蛋白颗粒被持续吸入肺泡。在非过敏性体质者体内，也可能引发免疫反应并攻击肺组织，因此这种疾病也被称为「羽绒肺」。

四川省成飞医院呼吸与危重症医学科主任医师曾雪梅也说明，「羽绒肺」的症状通常在接触羽绒制品后数小时出现。急性发作时，会出现咳嗽、气短、胸闷等呼吸道症状，可能伴随发热、乏力、肌肉酸痛等全身症状。由于其症状缺乏特异性，易被误诊为感冒或支气管炎，从而错失最佳就医时期。

专家：留意内衬破损

相关新闻：羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

医生认为，民众应避免长期穿著内衬破损、羽绒外露的衣物，在选购时更应注重衣服品质，且应定期清洗、并存放在空气流通处，减少羽绒纤维在空气中积聚，。

专家也指，建议优先选择标示「高清洁度羽绒」、「羽绒含量≥90%」的产品，穿著时若发现钻绒、布料破损应及时处理，切勿将就穿著。