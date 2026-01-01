Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

著羽绒患肺炎︱福建男连续数月日穿12小时 医生揭患病真相……

即时中国
更新时间：20:55 2026-01-01 HKT
发布时间：20:55 2026-01-01 HKT

福建一名男子近日因出现呼吸困难症状就医，检查结果显示其血氧饱和度已低至85%，并出现呼吸衰竭，最终被确诊为过敏性肺炎（呼吸衰竭）。医生了解后发现，病人每天都会穿著从网购平台购入的平价羽绒外套，一穿就是超过12小时，且连续数月都如此。

羽绒外套内衬破损，每次身体活动时，都有细小的绒毛从缝隙飘出来。男子不以为意，仍继续穿著已破损的羽绒。由于长期吸入微小颗粒，最终诱发肺部病变。

连续数月日穿12小时

相关新闻：羽绒服「爆炸」︱河北男坐网约车遇尴尬事 司机惨变「天鹅」

福建省人民医院急诊科副主任医师邵丹指出，羽绒中的微小蛋白颗粒被持续吸入肺泡。在非过敏性体质者体内，也可能引发免疫反应并攻击肺组织，因此这种疾病也被称为「羽绒肺」。

四川省成飞医院呼吸与危重症医学科主任医师曾雪梅也说明，「羽绒肺」的症状通常在接触羽绒制品后数小时出现。急性发作时，会出现咳嗽、气短、胸闷等呼吸道症状，可能伴随发热、乏力、肌肉酸痛等全身症状。由于其症状缺乏特异性，易被误诊为感冒或支气管炎，从而错失最佳就医时期。

专家：留意内衬破损

相关新闻：羽绒服疯涨价︱鸭绒每吨¥58万网民怪罪猪肉 经济学家：有一定道理

医生认为，民众应避免长期穿著内衬破损、羽绒外露的衣物，在选购时更应注重衣服品质，且应定期清洗、并存放在空气流通处，减少羽绒纤维在空气中积聚，。

专家也指，建议优先选择标示「高清洁度羽绒」、「羽绒含量≥90%」的产品，穿著时若发现钻绒、布料破损应及时处理，切勿将就穿著。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
即时国际
2小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
5小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
7小时前
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 汤令山《用背脊唱情歌》夺至尊歌曲大奖
叱咤乐坛流行榜颁奖典礼2025赛果不断更新 汤令山《用背脊唱情歌》夺至尊歌曲大奖
影视圈
15分钟前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
8小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
9小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
1小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
6小时前