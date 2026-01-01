「中国特朗普」｜重庆网红Trump式英语爆红 宣布1月赴美冀见真身

「中国特朗普」陈睿将「破冰访美」，本月初前往美国，他此前表示希望能见到特朗普真身。

美国《纽约时报》2025年10月以《他从未去过美国，但他成了「中国特朗普」》为题，报道惟妙惟肖模仿美国总统特朗普的中国网红陈睿(Ryan Chen)。陈睿圣诞节之际再度以特朗普式夸张语气和姿势宣布，他将于1 月初去美国，「很快就出发（very soon very soon），我也会去洛杉矶和拉斯维加斯，很棒的地方，优秀的人民」。

从事英语培训

42岁的陈睿是重庆人，其主业是民营设计院的集团市场商务，自2024年夏天开始做自媒体，并计划开展英语培训。他自称没去过美国，也没留过学，惟妙惟肖的「特式」英语是自己练出来的。他不仅模仿特朗普说话的表情，还用「Make America Great Again」等经典用语，再配上MEGA战歌「YMCA」，在中国乃至全球都圈粉无数。

陈睿还引来了美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》的关注，CNN称他为「中国的特朗普」，并表示陈睿展示出了一个自信、有趣的中国。

CNN报道称， 陈睿模仿特朗普的声音精准得令人惊叹，但这项才能直到2025年1月才进入公众视野中——这一切都是因为陈睿打赌输了。他回忆道，在与朋友的「真心话大冒险」游戏中，他输了，朋友便大胆提议让他模仿特朗普，并将视频发布到他的社交账号上看看效果。结果，这段视频一经发布便迅速在网络上走红。

接受CNN访问

如今，陈睿是中国最受欢迎的英语内容创作者之一，他的国内外粉丝总数已超过200万。「陈睿比许多在美国本土长大的人更了解美国媒体——对于一个从未去过美国的人来说，这著实令人惊讶。」CNN如此写道。

报道称，陈睿用自己的特朗普模仿秀，将家乡重庆，以及整个中国作为旅游胜地进行推广。

《纽约时报》报道，陈睿从未踏足过美国。他的英语是在重庆读高中时学的，还有大学期间看的盗版《六人行》(Friends)、《好汉两个半》(Two and a Half Men)等情景喜剧。

「我不是想冒犯任何人，只是想搞笑而已，」陈睿在重庆接受该报采访时表示。

陈睿当时说，他希望有一天能访问美国，如有可能，甚至想见见自己的模仿对象特朗普，他表示这将有助于提升流量。