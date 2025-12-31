全国政协新年茶会︱习近平：2026「十五五」开局 加快构建新发展格局

中共中央总书记习近平31日早上，出席全国政协新年茶话会，期间发表讲话，强调2026年为「十五五」开局之年，须完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高质量发展，实现「十五五」良好开局。

向港澳台同胞祝新年好

新华社报道，新年茶话会有习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等党和国家领导人出席。

习近平发表讲话时强调，蓝图已经绘就，奋进正当其时。全党全国各族人民要更加紧密地团结起来，万众一心、奋发进取，以实干成就伟业，以创新赢得未来，不断开创中国式现代化建设新局面。

习近平代表中共中央、国务院和中央军委，向各民主党派、工商联和无党派人士，向全国各族人民，向香港同胞、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞，向关心和支持中国现代化建设的各国朋友，致以新年的美好祝福！

习近平指出，2025年是很不平凡的一年。我们迎难而上、奋力拼搏，顺利完成经济社会发展主要目标，办了不少大事要事。我国经济顶压前行、向新向优发展，展现强大韧性和活力，改革开放迈出新步伐，民生保障更加有力，社会大局保持稳定。历经5年的艰苦奋斗，「十四五」圆满收官，我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力跃上新台阶。我们在砥砺奋进中进一步增强了志气、骨气、底气，更加坚定了推进强国建设、实现民族复兴的决心和信心。

为中国现代化凝聚智慧

习近平强调，一年来，人民政协认真贯彻落实中共中央决策部署，著力巩固团结奋斗的共同思想政治基础，紧紧围绕进一步全面深化改革、推动高质量发展等议政建言，为党和国家事业发展作出了新贡献。

习近平指出，2026年是「十五五」开局之年。我们要完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，努力实现「十五五」良好开局。

习近平强调，人民政协要紧扣党和国家中心任务，聚焦「十五五」规划制定和实施深入协商议政、积极建言献策、开展民主监督，为推进中国式现代化广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

茶话会由中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持。他指出，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，毫不动摇坚持中国共产党的全面领导，牢牢把握人民政协性质定位，聚焦党和国家中心任务履职尽责，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，同心同德、群策群力，为「十五五」开好局、起好步广泛凝心聚力，为基本实现社会主义现代化而不懈奋斗。