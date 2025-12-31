Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国务院任命张勇为香港中联办副主任 免去祁斌职务

即时中国
更新时间：11:57 2025-12-31 HKT
发布时间：11:57 2025-12-31 HKT

人社部正式发布消息，国务院任免工作人员，任命原中国远洋海运集团副总经理张勇为香港中联办副主任，免去祈斌香港中联办副主任职务。

中联办官网「主要官员」栏目已经更新信息，并且公布张勇简历。据悉，祈斌已调返北京，拟担任全国政协经济委员会副主任。

相关新闻：中联办副主任祁斌返京 央企「中远海运」副总张勇接替

张勇是北京大学首届工商管理硕士(MBA)，曾在国家机械电子工业部、机械工业部、国家经济贸易委员会工作，2003年后历任商务部产业损害调查局副巡视员、中央财经委员会办公室经济二局局长、秘书局局长等职。

祁斌，1968年11月出生，经济学博士，曾任中国证监会创新业务部主任、研究中心主任、北京证券期货研究院执行院长，中国证监会国际合作部（港澳台事务办公室）主任，中国投资有限责任公司副总经理等，去年11月担任香港中联办副主任。

国务院还任命杨进为国家民族事务委员会副主任；任命林泽昌为财政部副部长；任命李兴湖为交通运输部副部长；任命詹浩为国家自然科学基金委员会副主任。

免去边巴扎西的国家民族事务委员会副主任职务；免去于会文的生态环境部副部长职务；免去付绪银的交通运输部副部长职务。

