谷内需︱发改委提前发625亿国债 支持消费品旧换新首补贴智能产品

新华社报道，国家发改委与财政部近日已向地方提前下达2026年第一批625亿元人民币超长期特别国债，支持消费品以旧换新资金计划，为优化实施「两新」政策，满足元旦、春节等旺季消费需求。

每件补贴上限1500元

据发改委与财政部《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确明年「两新」政策支持范围，包括在消费基础设施领域增加商业综合体、购物中心、百货店、大型超市等线下消费商业设施设备更新；消费品以旧换新则集中资源提升覆盖人群广、带动效应强重点消费品「得补率」；继续实施汽车报废更新和汽车置换更新补贴，以及家电以旧换新补贴，聚焦冰箱、洗衣机、电视、空调等6类产品；同时扩展数码和智能产品购新补贴。

内地去年也以大规模的补贴催谷消费。

国家资讯中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵介绍，消费者在购买如AR眼镜等的智能产品，亦可享受以旧换新补贴。个人购买手机、平板、智能手表手环等，按产品售价一成半给予补贴；个人购买雪柜、洗衣机、电视、冷气机、电脑、热水器等，六类家电中一级能源效率或水效标准的产品，以产品售价一成半给予补贴。每位消费者每类产品补贴1件，每件补贴不超过1,500元。

个人报废登记的新能源乘用车或两升以下排气量燃油乘用车，给予汽车报废更新补贴，购买新能源车补贴车价一成二、最高不超过两万元，两升以下燃油车补贴车价一成、最高不超过1.5万元人民币。