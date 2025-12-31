Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

谷内需︱发改委提前发625亿国债 支持消费品旧换新首补贴智能产品

即时中国
更新时间：09:14 2025-12-31 HKT
发布时间：09:14 2025-12-31 HKT

新华社报道，国家发改委与财政部近日已向地方提前下达2026年第一批625亿元人民币超长期特别国债，支持消费品以旧换新资金计划，为优化实施「两新」政策，满足元旦、春节等旺季消费需求。

每件补贴上限1500元

据发改委与财政部《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确明年「两新」政策支持范围，包括在消费基础设施领域增加商业综合体、购物中心、百货店、大型超市等线下消费商业设施设备更新；消费品以旧换新则集中资源提升覆盖人群广、带动效应强重点消费品「得补率」；继续实施汽车报废更新和汽车置换更新补贴，以及家电以旧换新补贴，聚焦冰箱、洗衣机、电视、空调等6类产品；同时扩展数码和智能产品购新补贴。

内地去年也以大规模的补贴催谷消费。新会政府
内地去年也以大规模的补贴催谷消费。新会政府

国家资讯中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵介绍，消费者在购买如AR眼镜等的智能产品，亦可享受以旧换新补贴。个人购买手机、平板、智能手表手环等，按产品售价一成半给予补贴；个人购买雪柜、洗衣机、电视、冷气机、电脑、热水器等，六类家电中一级能源效率或水效标准的产品，以产品售价一成半给予补贴。每位消费者每类产品补贴1件，每件补贴不超过1,500元。

个人报废登记的新能源乘用车或两升以下排气量燃油乘用车，给予汽车报废更新补贴，购买新能源车补贴车价一成二、最高不超过两万元，两升以下燃油车补贴车价一成、最高不超过1.5万元人民币。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
18小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
11小时前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小时前
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
1小时前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
12小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
12小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
16小时前