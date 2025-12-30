Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年中国汽车销量首度超越日本 跃居全球首位

更新时间：19:33 2025-12-30 HKT
发布时间：19:33 2025-12-30 HKT

日本媒体报道，2025年中国车企的全球新车销量将跃居首位，20多年来一直保持第一的日本汽车降至第二名。为了对抗价格竞争力较高的中国企业，各国将在关税和新标准方面设置壁垒。世界范围摩擦加剧，保护本国企业的保护主义有可能加强。

日经中文网报道，日本经济新闻根据2025年1至11月各企业发布的资料和标普全球汽车数据进行统计，中国汽车的全球销量预计年增17%，增至约2700万辆。日本车企合计销量约为2500万辆，与上年持平，失去首位宝座。

过去全球汽车销售由美国和日本相互竞争。在巅峰时期的2018年，日本销量近3000万辆，2022年日本还领先中国车800万辆，仅3年就被反超。

■中国为全球最大产量的汽车市场，可见中车零部前景甚乐观。新华社

目前内销占中国车企销量约7成。在政府补贴政策支持下，中国新能源汽车在乘用车中的所占比例目前接近6成。

报道同时指出，中国国内供应过剩情况增强，最大车企比亚迪开始降价，价格竞争日趋激烈。中国汽车工业协会的统计显示，新能源乘用车1至11月销售以10万多至15万元人民币最多，占整体的23%。

也因此中国车企正在透过出口寻找出路，将过剩的电动车销售到海外市场的情况增加。在日本车占据压倒性优势的东盟市场，中国汽车销量大幅增长49%，增至约50万辆。丰田（TOYOTA）的泰国法人表示，截至11月泰国新车销量中，日本车所占的比例为69%，与5年前的约9成相比急剧减少。

而在欧洲，预计中国车将增长7%，至约230万辆。欧盟对中国电动车加征关税，但加征对象外的插电式混合动力车（PHV）出口比重正在迅速提高。中国车在非洲增长32%，达23万辆，中南美增长33%，达54万辆。中国车在新兴市场国家也稳步扩大销量。 

与此同时，各国通过引入关税和新标准进行对抗等保护本国企业的趋势正在加强。美国和加拿大对中国电动车征收100%以上的关税。欧盟也对中国电动车征收最多45.3%的关税，同时还设置了小型电动车标准，比普通电动车相比放宽技术要求，促进欧洲企业在区域内生产，进一步加强牵制。」

