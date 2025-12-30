Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全国总工会原副主席张世平被查 今年第65虎

即时中国
更新时间：17:14 2025-12-30 HKT
发布时间：17:14 2025-12-30 HKT

2025年快将结束，内地官方继续打「虎」。中央纪委国家监委网站公布，已经退休的中华全国总工会原党组成员、书记处书记、副主席张世平涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。至此，今年来已有65名中管干部（多数为副部级）被通报落马。

现年71岁的张世平是北京人，长期在北京工作，曾任第十二届全国政协社会和法制委员会副主任，中华全国总工会副主席、书记处书记，全国妇联副主席。张世平也成为中共二十大以来继李微微、赵金云、刘慧、王莉霞、乌兰、王峻之后被查的第7名女高官。

中管干部指的是由中共中央组织部管理的干部，大多数为副部级以上官员，被称为官场「老虎」。

去年全年共有58名中管干部落马，而今年已有65名，包括多名正部级高官，包括西藏自治区政府原主席齐扎拉、湖北省委原书记蒋超良、山西原省长金湘军、广西壮族自治区政府原主席蓝天立、宁夏回族自治区政府原主席刘慧、内蒙古自治区政府原主席王莉霞、中国证监会原主席易会满。

