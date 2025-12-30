Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

揾食新招︱北京老板请25人24属骗子 返工瞓觉玩手机呃底薪

即时中国
更新时间：12:20 2025-12-30 HKT
发布时间：12:20 2025-12-30 HKT

内地经济下行，好工难求！但近日内地职场出现难以理解的「诈骗」行为，求职者互相掩护、不需交社保等增加入职机会，受聘后则摆烂不做事，只骗底薪，试用期一满即离开再揾新老细。有北京老板表示，聘用25人，当中24人属这类「挂职」骗子。

试用期一满即走找下家

据大河报、快科技等报道，北京丰台区有中小企老板近期为填补岗位空缺，招聘25人，却发现其中24名入职者是专门骗底薪的人员。

企业招聘时要加强背景调查以防遇上「挂职」骗子。新华社

报道指，这群骗子会以暗号「挂职」来识别同路人，面试时通过隐晦对话确认身份，确保「同伙」集中入职，形成「人数优势」 降低企业怀疑。

相关新闻：绝世好老板︱员工获赠千呎单位 收大礼后要做一件事……

许多人会同时入职2-3间公司，甚至主动表明不需要缴纳社保，为「企业省事」降低HR警惕，实则为避免社保记录暴露多份工作。

顺利入职后，这伙人会按时打卡、提交形式化工作日志，但对核心工作任务「一问三不知」，有的甚至上班时间睡觉、玩手机，完全不投入实际工作。

如此混日子，不等企业开展正式考核，在试用期结束、拿到当期底薪后集体提交离职申请，留下一堆未完成的工作「烂摊子」。

部份人会趁在职时，向正式员工提出各种诱惑条件，以「内推费」、「保录费」 骗取求职者钱财。

报道指，这类「挂职」骗子，令聘用他们的企业，造成经济损失外，还对实际运作构成严重影响，提醒聘用人员时，必需贯彻背景调查，减低中招风险。

 

