深中通道西人工岛开放观光

历经两个月试运营后，粤港澳大湾区超级工程——深中通道西人工岛昨起全面开放观光。深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，全长约24公里，创下10项世界之最。据称，岛上开放的每个区域都有独特设计亮点。首批登岛的游客李先生感叹：「观景台的四面都是无敌的海景，能看到机场、桥梁，我感受到中国工程师的力量和国家的强大。」

首批登岛客赞叹国家强大

2024年6月30日建成通车的深中通道，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。西人工岛是深中通道桥隧转换的核心枢纽。从空中俯瞰，面积约13.7万平方米、相当于19个足球场的西人工岛就像一只鲲鹏，展翅在伶仃洋海面上。

官方央视新闻报道，此前，深中通道西人工岛已启动试运营，期间累计接待游客超近万人次、研学团队20余个。昨日正式运营之后，每天开放预约名额增加至900个。民众可通过「深爱票」小程序提前预约，可选择深圳人民大厦、前海湾跨市公交接驳站及中山博览中心站的专线大巴登岛。

游览具体路线包括三楼观景平台、科普基地、互动体验区及环岛步行道等。其中三楼观景平台是深中大桥合影的绝佳位置，随手就能拍出「超级工程+海天一色」的「超级大片」。