围台军演︱东部战区实弹射击 海峡民用航路净空

更新时间：08:12 2025-12-30 HKT
发布时间：08:12 2025-12-30 HKT

解放军今日（30日）0800-1800，会在台湾南北两端举行对海突击、防空及反潜等演习。陆军会对台湾北部海域实弹射击。目前海峡内民用航路上已经净空。

航空跟踪网站F24的资料可见，海峡的民用航路已经净空。
航空跟踪网站F24的资料可见，海峡的民用航路已经净空。微博
东部战区30日再发新主题海报「封港断线」。
东部战区30日再发新主题海报「封港断线」。

解放军东部战区今日起组织驱护舰、歼轰机等兵力，位台岛南北两端相关海域，开展查证识别、警告驱离、模拟打击，以及对海突击、防空反潜等科目演练，检验了海空协同、一体封控能力。

解放军东部战区今日（30日）起组织驱护舰、歼轰机等兵力，位台岛南北两端相关海域，开展查证识别、警告驱离、模拟打击，以及对海突击、防空反潜等科目演练，检验了海空协同、一体封控能力。

央视报道，中国人民解放军打「独」促统决不手软，将持续组织反分裂反干涉行动，坚决维护国家主权、统一、领土完整。

东部战区新闻发言人李熹海军大校表示，12月30日上午9时，东部战区陆军部队，组织对台岛北部相关海域，实施远程火力实弹射击，取得了预期效果。

新海报强调真打实封

东部战区今天发布军事演习主题海报《正义之锤 封港断线》，称重拳出击、真打实封、锤头断尾、牵手回家若不归、出手重击莫后悔。

 

