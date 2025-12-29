Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江苏肥牛哥︱网传野蛮客图打包自助餐食物 被阻发难：不能带回慢慢食？

更新时间：22:05 2025-12-29 HKT
发布时间：22:05 2025-12-29 HKT

自助餐或放题容许客人任食店舖所提供的食物，惟不能带走。网传江苏苏州周日（28日）一酒店竟发生一宗野蛮客人企图打包食物事件。有男子在自助早餐区企图携带胶袋、打包盒取餐，当有职员出言阻止，有人竟发难怒斥职员。

微博账号「蓝色的烟卷」周日发帖描述事件指，当日早上9时半一对母子，在酒店内吃早餐，男子突然拿出自备的食物盒，将食物打包。

酒店餐厅门口贴出「早餐不提供食品打包服务」告示。这时候就有位餐厅女职员用平和的语气和态度，跟外表似80多岁的婆婆说：「阿姨，我们这里不能打包」。岂料，妇人儿子走过来说：「我第一次遇到不让打包的，带点回去慢慢吃怎么了，你们XXX（酒店名称）一点服务理念都没有？」。然后，男的就说要投诉，盯著大姐不放，最后竟然动起手来了。

今年9月，一对男女到荃湾一放题海鲜店用餐，被指揭发将店内海鲜及肥牛，擅放入环保袋内，事件引起全城热话。

