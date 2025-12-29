Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片

更新时间：20:40 2025-12-29 HKT
发布时间：20:40 2025-12-29 HKT

解放军东部战区在2025年完结前夕，突于29日宣布即日起举行围台军演，声称检验联合实战能力，及严重警告台独分裂势力和外部干涉势力。

央视新闻联播播放12月29日公布「正义使命-2025」演习最新画面，其中包括解放军无人机飞过台北101大厦，帖文写道：「你就在我的舷窗下，你就在我的舰艏前，伸手可掬起日月潭水，迈步可登上阿里山顶。」语气充满「示威」口吻。

12月29日开始，中国人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。

