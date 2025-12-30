施纯芳大起底︱恶魔「隐身」菲国商会当会长 涉绑架谋杀同胞遭遣返福建

公安部近日派出工作组赴菲律宾开展警务执法合作，成功抓获涉及多宗绑架、杀人案件的疑犯施纯芳。12月22日，菲警方将施纯芳移交中方，福建公安机关将其押解回晋江。据悉，施纯芳竟然担任菲律宾中国商会黎刹省分会首届会长。

网上流传的照片显示，施纯芳几年前担任菲律宾中国商会黎刹省分会首届会长，照片留著小胡子，还有华社刊登广告祝贺他「众望所归」。

华社贺当选：众望所归

菲律宾中国商会发表声明，承认施纯芳曾为黎刹省分会首届会长，但称分会筹备及成立于疫情期间，较为仓促，「施纯芳伪装极为隐蔽，在商会运营过程中未显露任何违法犯罪的蛛丝马迹」。

商会称，施纯芳未参与任何总会及分会的核心会务管理工作，已与商会断绝所有联系，早已不是本商会成员。

菲律宾中国商会发声明「割席」

商会称，自公安部对施纯芳立案，直至其被遣返回国期间，商会充分调动自身在菲律宾的广泛人脉资源，全力斡旋协调当地各相关部门，积极助力案件推进。最终，施纯芳被成功遣返回中国接受法律制裁。

中国公安部称，近年来，以施纯芳为首的犯罪团伙，在菲律宾频繁针对中国公民实施绑架、杀人等严重犯罪活动，涉及多宗恶性案件，后果极其严重，社会影响极为恶劣。

还涉在菲生产冰毒

菲律宾警方称，40岁的施纯芳还涉嫌在菲律宾从事冰毒生产。情报显示，他实际上是非法毒品产业的一名大毒枭，一边冒充普通居民，一边掌控一个沙雾制毒窝点。

施纯芳因涉嫌绑架已被中国警方通缉，晋江市公安局早在2024年就对其签发了逮捕令。