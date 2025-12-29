中央港澳办新办公大楼启用 夏宝龙参加
更新时间：16:34 2025-12-29 HKT
发布时间：16:34 2025-12-29 HKT
发布时间：16:34 2025-12-29 HKT
2025年12月29日上午，中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室在新办公楼举行升国旗仪式，新办公楼正式启用。
中共中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，分管日常工作的副主任徐启方，副主任农融与全体干部职工参加。
中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室新办公楼地址为北京市西城区前门西大街109号。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT