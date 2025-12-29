Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央港澳办新办公大楼启用 夏宝龙参加

更新时间：16:34 2025-12-29 HKT
发布时间：16:34 2025-12-29 HKT

2025年12月29日上午，中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室在新办公楼举行升国旗仪式，新办公楼正式启用。

中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室新大楼。中共中央港澳工作办公室
中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室新大楼。中共中央港澳工作办公室

中共中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，分管日常工作的副主任徐启方，副主任农融与全体干部职工参加。

中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室新办公楼地址为北京市西城区前门西大街109号。

 

