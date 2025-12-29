中国足协设立纪律与道德委员会 徐家力当主任

中国足球协会网站昨日宣布，中国足球协会设立纪律与道德委员会，由徐家力担任委员会主任。

徐家力是中国政法大学法学博士。澎湃新闻

中国足球协会网站发布消息。

通报指，经中国足球协会执委会审议通过，中国足球协会设立纪律与道德委员会，行使中国足球协会原纪律委员会、原道德与公平竞赛委员会的相关职权。

纪律与道德委员会依据《中国足球协会章程》以及国际足总、亚足联、中国足协有关规定开展工作。

公开资料显示，徐家力是中国政法大学法学博士，他早年在最高人民检察院工作，此后在北京律协、贵州师范大学、中国政法大学、中国人民大学、北京科技大学等机构和高校任职、任教。业务领域包括银行与金融、知识产权、公司法律事务。

自2009年起，徐家力参与中国足协纪律委员会改革，2023年当选为中国足球协会第十二届执行委员会委员。在中国足球协会纪律委员会原主任王小平2023年涉嫌严重违法被调查后，徐家力曾代为签署中国足球协会纪律委员会开出罚单。