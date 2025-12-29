警界朴信惠｜「兔子警官」李语蔚谈哄孩子式执法 冀展现人情味提高效率

有「兔子警官」、「警界朴信惠」称号的杭州交警李语蔚，去年开始在网上走红，近日更获浙江省公安厅列入2025年度「最美浙警」名单。央视昨日播出李语蔚专访，当被问及她对自己哄孩子式执法的看法时，她直言这种方式能够让事件效率变得更高。

重视同理心让人接受劝导

李语蔚因为经常会温柔劝导，被外界形容为「哄孩子式执法」。她受访时表示，自己觉得这样会让这件事情的效率变得更高，她经常会反问别人，可不可以，对不对，行不行，他们早就知道不能实线变道了，但是你这样去说，他们更能觉得这个法规是正确的，从而接受，他们需要外力推一下。

李语蔚表示，执法更重要的是有一颗同理心，把自己代入成驾驶员，理解他刚刚那个行为，就可以感同身受，马上就可以把语气缓和下来，他也能接受劝导，我们何乐而不为。

曾被民众指责摆拍

然而，网络走红也会持续不断地给李语蔚带来困扰，包括有人指责她摆拍，有时会让她感到迷茫和动摇。她回忆，在一个下雨天的晚高峰，一辆的士经过时，司机摇下了车窗，朝她吐了口口水，说了句「装什么装」，就开走了。

李语蔚表示，她对此又震惊，又委屈：「怎么能这么说我。但同时，行吧，你不要堵著我的路口了。路口不拥堵，才是我站在路口最终的意义，而不是向他们解释我在装什么样子。但是我不能把这个难受带到中队，或者带到家里。」

李语蔚坦言，遇到这类不好的事情，她会努力消化这个情绪，「有这么多好的声音，我为什么一定要去挑不好的声音让自己难受呢？」

从幼儿园老师转行为交警

李语蔚亦谈到自己入职交警的心路历程，她大学时学的是学前教育，当了两年幼儿园老师，2021年，她考到了交警队当辅警，成为西湖景区女子铁骑队的一员。

和许多年轻人一样，转行前，李语蔚也曾对下一个岗位充满了许多添加「滤镜」的想象。那时她崇拜的也是一位杭州女交警，她幻想自己也能同样英姿飒爽。但入行之后，那些想象并不会简单地成为现实。

入职之初，李语蔚每天都要提前一小时练摩托车，手腕酸痛到一度抬不起来；为了摸透覆杂的景区路网，她还自己手绘地图。刚出任务时，有些司机会因为她是女辅警，有些小看她。

如今，李语蔚不仅凭借自己的专业执法态度，让民众心服口服，她更加关注的是人情味，能够拉近与人的距离。她称：「（工作）要有人情味，如果没有人情味，他们就觉得是在跟法律打交道，但我们是人。」