前国家副主席乌兰夫儿媳朱香梅逝世 享年91岁
更新时间：10:02 2025-12-29 HKT
发布时间：10:02 2025-12-29 HKT
发布时间：10:02 2025-12-29 HKT
中国航太科技集团有限公司第五研究院离休干部朱香梅，因病于28日上午在北京逝世，享年91岁。
朱香梅早年是抗日战争时期延安保育小学学生，后来曾任原航太工业部高级工程师。其父亲朱子休身份不凡，是陜甘边老红军红二十七军84师的参谋长，还担任过西北军事委员会参谋长。
朱香梅的丈夫是前国家副主席乌兰夫之子乌可力。乌可力是蒙古族，1933年在内蒙古土默特旗塔布子村（今土默特左旗塔布赛乡塔布赛村）出生，他在火箭卫星技术领域造诣颇深，是该领域的专家，还曾担任中国长城工业集团执行副总裁。
1974年，乌可力成功研究出无机耐高温涂料，填补了国内两项空白，为中国空间技术走向国际市场立下汗马功劳。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT