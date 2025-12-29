Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前国家副主席乌兰夫儿媳朱香梅逝世 享年91岁

即时中国
更新时间：10:02 2025-12-29 HKT
发布时间：10:02 2025-12-29 HKT

中国航太科技集团有限公司第五研究院离休干部朱香梅，因病于28日上午在北京逝世，享年91岁。

朱香梅早年是抗日战争时期延安保育小学学生，后来曾任原航太工业部高级工程师。其父亲朱子休身份不凡，是陜甘边老红军红二十七军84师的参谋长，还担任过西北军事委员会参谋长。

朱香梅的丈夫是前国家副主席乌兰夫之子乌可力。乌可力是蒙古族，1933年在内蒙古土默特旗塔布子村（今土默特左旗塔布赛乡塔布赛村）出生，他在火箭卫星技术领域造诣颇深，是该领域的专家，还曾担任中国长城工业集团执行副总裁。

1974年，乌可力成功研究出无机耐高温涂料，填补了国内两项空白，为中国空间技术走向国际市场立下汗马功劳。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
18小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
16小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
16小时前
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
17小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
中年好声音4｜前新秀冠军何晶晶强势回归 曾击败郑俊弘 原来效力TVB一部门多年
影视圈
11小时前