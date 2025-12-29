前国家副主席乌兰夫儿媳朱香梅逝世 享年91岁

中国航太科技集团有限公司第五研究院离休干部朱香梅，因病于28日上午在北京逝世，享年91岁。

朱香梅早年是抗日战争时期延安保育小学学生，后来曾任原航太工业部高级工程师。其父亲朱子休身份不凡，是陜甘边老红军红二十七军84师的参谋长，还担任过西北军事委员会参谋长。

朱香梅的丈夫是前国家副主席乌兰夫之子乌可力。乌可力是蒙古族，1933年在内蒙古土默特旗塔布子村（今土默特左旗塔布赛乡塔布赛村）出生，他在火箭卫星技术领域造诣颇深，是该领域的专家，还曾担任中国长城工业集团执行副总裁。

1974年，乌可力成功研究出无机耐高温涂料，填补了国内两项空白，为中国空间技术走向国际市场立下汗马功劳。