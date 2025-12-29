解放军东部战区今日起在台湾海峡组织演习
更新时间：07:52 2025-12-29 HKT
发布时间：07:52 2025-12-29 HKT
发布时间：07:52 2025-12-29 HKT
新华社报道，解放军东部战区今日起，在位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力进行演习。重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。
报道称，这是对「台独」分裂势力和外部干涉势力的严重警告，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。
