围台军演︱东部战区今起检验立体摄阻战力 夺取综合控制权警告台独

新华社报道，解放军东部战区今日起，在位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力进行演习。重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。



东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，12月29日开始，中国人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，位台湾海峡、台岛北部、台岛西南、台岛东南、台岛以东，组织「正义使命-2025」演习，重点演练海空战备警巡、夺取综合制权、要港要域封控、外线立体慑阻等科目，舰机多向抵近台岛，诸军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。这是对「台独」分裂势力和外部干涉势力的严重警告，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动。

东部战区发布联合演训区公告及示意图：



中国人民解放军东部战区将于2025年12月30日8时至18时，在以下海域和空域，进行重要军事演习，并组织实弹射击。具体为：

北纬26°32′00″、东经121°40′00″，北纬26°32′00″、东经122°36′00″，北纬25°43′00″、东经122°36′00″，北纬25°43′00″、东经121°40′00″四点连线。

北纬24°59′00″、东经120°04′00″，北纬25°39′00″、东经121°13′00″，北纬26°17′00″、东经121°13′00″，北纬25°37′00″、东经120°04′00″四点连线。

北纬23°27′00″、东经118°14′00″，北纬23°27′00″、东经119°13′00″，北纬22°13′00″、东经119°44′00″，北纬22°13′00″、东经118°45′00″四点连线。

北纬21°49′00″、东经119°16′00″，北纬21°49′00″、东经121°00′00″，北纬21°05′00″、东经121°00′00″，北纬21°05′00″、东经119°16′00″四点连线。

北纬21°58′00″、东经121°40′00″，北纬21°58′00″、东经122°28′00″，北纬23°23′00″、东经122°28′00″，北纬23°23′00″、东经121°40′00″四点连线。

为了安全，在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域。

曾六次围台演习

资料显示，解放军2022年首次举行围台军演，当时因前美国众议院议长佩洛西访问台湾而作出反制。

至今，围台军演已举行6次，对上一次在今年4月，举行代号为「海峡雷霆—2025A」的围台军演。