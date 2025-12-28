柬泰外长赴云南举行三方会谈 王毅：推动全面持久停火

柬泰两国27日签署停火联合声明。柬埔寨和泰国外长今天（28日）赴中国云南玉溪，出席一连两天举行的中柬泰外长三方会谈。柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆今天同中国外长王毅举行会谈，对中国在推动柬泰实现停火方面发挥的积极和建设性作用表示高度赞赏。

王毅表示，中柬铁杆友谊经受国际风云变幻考验，坚如磐石、历久弥坚。中方高度关注柬泰边境紧张局势，一直致力于劝和促谈。在各方共同努力下，柬泰两国军方达成停火协议，朝著恢复和平迈出重要一步，中方对此表示祝贺。停火完全符合柬泰人民共同愿望，符合地区各国普遍期待，相信会得到各方欢迎支持。

王毅表示，双方下步要循序渐进，推动全面持久停火、恢复正常交往、重建彼此互信、实现关系转圜、维护地区和平稳定。两国可以用好此次外交与军事部门代表面对面机会，以灵活方式对话沟通，增进了解，建立互信。中方支持东盟发挥应有作用，愿为东盟观察团监督停火提供帮助，并向柬方提供人道主义物资，安置边境流离失所民众。希望柬方继续加大对在柬中国公民和专案的保护。

布拉索昆说，两国军方签署停火协议。下一步柬方愿同泰方一道努力，全面落实停火协议，切实用好各类对话机制，不断增进两国和两军互信，这对于恢复双边交往、实现关系正常化、早日解决边界问题至关重要。

援柬紧急物资运抵金边

为协助受柬泰边境冲突影响的柬埔寨民众，中国政府决定向柬埔寨提供总值2000万元人民币的紧急人道主义援助。首批援助物资已于今天运抵柬埔寨，其中包括帐篷、毛毯和食品等生活必需品，旨在帮助受影响群众改善生活条件、渡过当前难关。