抓猪皇后︱贵州「女壮士」参赛26次捉22只 泰山压顶成绝招

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-29 HKT
发布时间：07:00 2025-12-29 HKT

贵州近年举办的「抓猪大赛」（捉猪大赛）越来越受欢迎，除了活动刺激，接地气的现场气氛更成为活动成功因素之一。近日，麻江一场抓猪大赛在网上爆红，片中女主角也瞬即成为网红。

网上流出的影片所见，一只生猪在场中乱跑，一位身穿黑衣的女子箭步上前、俯身一扑，牢牢将猪按在身下，随后抱起冲向终点，围观人群无不兴奋欢呼。这位网民口中的「抓猪妹」名叫文凤琴，原来她今年一共参加26次抓猪大赛，成功抓到22只猪，胜率高达85%！其中最小的猪25公斤，最大的足足有73公斤。

捉猪最重73公斤

相关新闻：贵州一村庆丰收办「抓猪比赛」 女子飞身压擒震撼网友｜有片

12月26日的麻江抓猪大赛中，文凤琴尽显技巧，没有盲目追赶，仅是紧盯目标，等生猪奔跑节奏放缓时，才加速上前再用双手扣住猪的前腿，顺势俯身将猪身按在泥泞里，最后抱起生猪冲向终点。

对于抓猪技巧，她直言全靠反应快、力气大：「每次抓到猪都特别开心，不仅能把战利品带回家，还能和大家一起热闹热闹。」

其实在这之前，文凤琴就已经在抓猪圈小有名气。早在11月黔东南丹寨县的抓猪比赛中，她就凭「跳上猪背压制」的操作圈粉无数。当时8位女士同台竞技追逐3只小猪，文凤琴一马当先，稳稳压住其中一只，随后抱起，这一幕被镜头记录下来，影片三天就获45万点赞。

失败者可获土鸡一只

据悉，赛事一年举办十多次，不用提前报名，现场扫码就能参战，还专门划分男子组和女子组，让不同性别、不同年龄段的人都能参与其中。比赛更设「人人有奖」的机制——成功捉到猪的选手能直接把「战利品」带回家，即使落败，也可获得土鸡一只。

