Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高校反腐潮再打一虎 中南大学副校长被查

即时中国
更新时间：09:17 2025-12-28 HKT
发布时间：09:17 2025-12-28 HKT

再有大学高层落马。官方昨天公布，湖南长沙「双一流」名校中南大学副校长、「长江学者」特聘教授郭学益涉嫌严重违纪违法，正接受调查。郭学益是今年来官宣受查的第64名中管干部。两个月前，中南大学原校长张尧学也落马。

为重金属冶金研究专家

近期高校成为反腐重点领域，据不完全统计，今年已有45名省管以上大学高层被查，包括9月落马的北京大学原副校长任羽中。

59岁的郭学益是湖南长沙人，1985年至1995年在中南大学本硕博连读，后赴日本佐贺大学担任理工学部研究员，并在日本东京大学担任教授。2003年回国后，郭学益任中南大学冶金科学与工程学院重金属冶金研究所教授、博士生导师、副所长；2005年，转向行政岗位，曾任中南大学人事处处长，2016年升任中南大学党委常委、副校长。

郭学益也是国务院政府特殊津贴获得者、长江学者特聘教授，国家百千万人才工程国家级人选，曾出版专著4部、论文200多篇。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
15小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
16小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
23小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
10小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
14小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
15小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
20小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2025-12-27 09:00 HKT