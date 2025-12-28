高校反腐潮再打一虎 中南大学副校长被查

再有大学高层落马。官方昨天公布，湖南长沙「双一流」名校中南大学副校长、「长江学者」特聘教授郭学益涉嫌严重违纪违法，正接受调查。郭学益是今年来官宣受查的第64名中管干部。两个月前，中南大学原校长张尧学也落马。

为重金属冶金研究专家

近期高校成为反腐重点领域，据不完全统计，今年已有45名省管以上大学高层被查，包括9月落马的北京大学原副校长任羽中。

59岁的郭学益是湖南长沙人，1985年至1995年在中南大学本硕博连读，后赴日本佐贺大学担任理工学部研究员，并在日本东京大学担任教授。2003年回国后，郭学益任中南大学冶金科学与工程学院重金属冶金研究所教授、博士生导师、副所长；2005年，转向行政岗位，曾任中南大学人事处处长，2016年升任中南大学党委常委、副校长。

郭学益也是国务院政府特殊津贴获得者、长江学者特聘教授，国家百千万人才工程国家级人选，曾出版专著4部、论文200多篇。