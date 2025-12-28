生仔送楼︱湖北竹山县利诱催生 推购房奖励最大750呎

官方催生又来，今次是「生仔送楼」！近期有内地网友晒出一张「生育二孩奖励资格凭证」和一张「生育三孩奖励资格凭证」，显示湖北省十堰市竹山县对生育孩子者给予购房奖励，具体是二孩补贴25平方米（约250平方呎），三孩补贴50平方米（约500平方呎），两项还可叠加使用，不少网友纷纷表示「真心羡慕了」。

据《中国基金报》报道，除了「生仔送楼」外，竹山户籍生育三孩的家庭（2023年11月9日以后出生），新生儿户籍登记在该县，一次性给予10000元（人民币，下同）奖励；每月发放500元育儿补贴，直至幼儿满3周岁；在依法依规登记备案的托育机构（包括备案登记幼儿园）入托的0至3岁婴幼儿，每月发放300元托育补助。