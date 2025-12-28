Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

太空小鼠重返地球诞幼鼠 证生育能力未受影响

即时中国
更新时间：09:05 2025-12-28 HKT
发布时间：09:05 2025-12-28 HKT

两个月前随神舟二十一号飞船奔赴太空「出差」半月的一只「太空小鼠」，本月10日在地球分娩，产下9只「小小鼠」，目前存活6只，存活率正常。中国科学院动物研究所研究员王红梅称，这代表短期太空飞行未对小鼠生育能力产生负面影响。

「小小鼠」活力良好

中国科学院空间应用工程与技术中心昨日通报，4只太空实验小鼠中的一只雌鼠，在返回地球后受孕，并于12月10日早上6时成功分娩。这窝「太空小鼠」后代在科研团队呵护下茁壮成长，母鼠哺育行为正常，幼鼠活力良好。

王红梅表示，这证明太空环境对小鼠生育的影响可能非常小，也为未来能让小鼠在太空交配并在太空分娩，生产后代奠定重要基础。

太空停留时间达半个月

今年10月31日，4只经过重重考验脱颖而出的「太空小鼠」随神舟二十一号飞船升空。然而，由于神舟二十号返回计划延迟，小鼠在太空停留时间增至半个月，期间曾因特制饲料无法临时补充而「断粮」，不得不以太空人食物豆浆「应急」。11月14日，小鼠随返回舱安全着陆。

