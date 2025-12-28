AI成职场宣泄「树洞」 男子沉迷聊天需求医

随着AI技术逐渐成熟，向AI倾诉心事、宣泄情感成为越来越多人的选择，有民众甚至因深度沉迷与AI聊天而到医院求诊。近日内地一份报告指出，逾4成职场人士会向AI倾诉工作烦恼、吐槽工作内容。

获正向回应心理支持

新华网本月19日报道，成都男子张华（化名）因沉迷与AI聊天而到成都市第四人民医院求诊。他称年初时因工作不顺，感觉被同事针对外加失恋，偶然开始与DeepSeek聊天。随后他发现和AI聊天总能获得正向回应，比如当他抱怨身心俱疲时，AI不会劝他咬牙坚持。

张华说，这份回应给了他很大的心理支持，让他感受到被认同。当天他与AI一直聊到凌晨3时，全程一边打字一边掉眼泪。此后半年间他越来越依赖AI，当聊天出现已达「对话上限」，不得不打开新窗口时，他会感到非常焦虑。

内地招聘平台「智联招聘」发布的《2025雇佣关系趋势报告》显示，逾4成职场人士会向AI吐槽工作，大家可以毫无负担地向AI宣泄压力，并获得AI的共情与安慰。这种现象在市场、公关、广告行业职场人中尤为明显，约58.3%的从业者会与AI进行情感互动。智联招聘分析，职场人士选择AI作为倾听者，部分原因在于其绝对中立和非评判性，这使得情感表达更为自由。