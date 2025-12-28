Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾宜兰7级地震 ｜新北校工疑关漏水水喉 爬梯跣脚堕地身亡

更新时间：10:17 2025-12-28 HKT
台湾宜兰县东部海域周六深夜发生7级地震，震源深度72.8公里，全台22县市均有震感。

新北市五股区明德路德音国小大楼管线有漏水情况，一名62岁工友为修补，深夜到地下室拿铝梯上楼查看，却不慎跌落，后脑杓著地死亡。目前已通知校方与家属，并报请新北地检署相验，厘清死因。

据悉，地震发生后，新北市警方接报，指称德音国小大楼水喉漏水，校方警卫及相关人员随后陪同警员寻找水源。

随后于四楼厕所发现一名62岁林姓工友，身旁还留下一具铝梯，送院救治后证实死亡。

警方翻看闭路电视记录，林姓工友原先住在校内1楼宿舍，疑为了关掉地震后破裂的水管，自行从宿舍往学校地下室拿取铝梯。警方估计，林男应是为了关掉水掣，正要拿取铝梯上楼查看水管损坏情况，却不慎于爬梯时跌落，后脑著地受伤。



地震发生时，其中苗栗最大震度是4级。苗栗县消防局指挥中心表示，当地目前尚无灾情传出。在地震发生前，部分民众接获警报，其后屋内出现剧烈摇晃，居民纷纷致电亲友了解情况，亦有人收到台北亲友传来地震期间的影像，可见天花板吊灯剧烈摆动，屋内物品掉落，震动持续一段时间，令人心惊。

苗栗县消防局表示，依气象署提供的讯息，苗栗地区最大震度为4级，截至目前尚无灾情回报。

