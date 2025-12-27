Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长期如厕玩手机 宁波20岁女生盆底肌功能如60岁

即时中国
更新时间：20:49 2025-12-27 HKT
发布时间：20:49 2025-12-27 HKT

浙江宁波一位年轻女生日前因肛门疼痛、便血鲜红到医院就诊，检查结果令人咋舌：其盆底（盆底肌）功能评分竟低于许多老年人，致使肛门括约肌也变得松弛，肛门关闭不全，肠液外渗破坏皮肤，排便时肛管皮肤就容易破裂。

如厕必坐20、30分钟

据《广州日报》报道，这背后的原因，竟是很多人都有的那个习惯：上厕所时长时间看手机。医生详细问诊得知，该女生长期以来就有边刷手机边排便的习惯，每次在马桶上一坐就是20、30分钟，这正是其盆底肌严重受损的根源。

盆底（盆底肌）是一组位于骨盆底部的肌肉群，像一张网一样支撑著膀胱、子宫、直肠等盆腔器官，并控制著排尿、排便和性功能。

医生表示，类似这位女生这样长时间蹲坐马桶导致盆底损伤的年轻患者，近年来已经有了明显的增加趋势，如不及时干预，后期可能出现肛门潮湿、控便能力下降等问题，严重影响生活质量。

