死亡飞轮︱浙江马戏恐怖意外 杂技员十米高空失手直挞落地︱有片

马戏团为取悦观众，不时会作出危险性的表演项目。内地网民周五（26日）发片称，浙江湖州市长兴县太湖图影旅游度假区观看龙之梦国际大马戏时，现场发生惊险意外，一名杂技员表演期间，从设备上直摔地面，随后被担架抬走。



据了解，出事表演项目名为「死亡飞轮」，设备不断地旋转，杂技员会在上面做出各种动作。现场一名观众忆述，杂技员从大约十米高摔落面，幸好地上面有垫子。

27日中午，《华商报》大风新闻报道，周六上午曾致电马戏团查询电话，惟未有人接听。



随后，长兴太湖龙之梦旅游营销管理有限公司在网上留言称：「来报平安啦！当晚大马戏演出过程当中，演员不慎摔下落在防护软垫上，我们第一时间把演员送往医院进行检查，演员经过检查后为肌肉拉伤，身体无大碍。目前已安排他休息了。」

长兴县文旅局工作人员表示，当晚是演员自己失误，摔了下来，马戏团把杂技员送到医院检查，人没有大碍，休息一下就行。