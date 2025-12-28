Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞暴饮暴食︱26岁深圳壮男惊觉变「不举侠」 连续3日饮酒应酬出事？

即时中国
更新时间：07:30 2025-12-28 HKT
发布时间：07:30 2025-12-28 HKT

圣诞节难免连续聚餐活动，兴之所致杯中物落肚自然难以避免。但俗语有云「过犹不及」，饮酒应酬要节制，否则随时有损健康。内地传媒近日报道，有年轻深圳男子因连续3晚应酬后，患上前列线炎，更出现勃起困难。

《南方都市报》自媒体账号「深圳大件事」报道，临近年尾，不少公司为追业绩，应酬饮局难免。26岁小陈（化名）连续3天饮酒应酬后，身体出现畏冷、高热、尿痛及排尿困难。

证实患急性列前腺炎

相关新闻：暴饮暴食险死︱浙江壮男火锅加烧烤 腹痛送院抽出「牛奶血」

小陈到宝安区中医院急诊科就诊，诊断为急性细菌性前列腺炎。小陈还出现勃起困难，这更让他胆颤心惊。

一名深圳男子连续3晚应酬饮酒而患上急性前列腺炎。iStock图
一名深圳男子连续3晚应酬饮酒而患上急性前列腺炎。iStock图
一名深圳男子连续3晚应酬饮酒而患上急性前列腺炎。iStock图
一名深圳男子连续3晚应酬饮酒而患上急性前列腺炎。iStock图
医生指出，从事IT、司机等需要久坐的人是患前列腺炎高风险人士。iStock图
医生指出，从事IT、司机等需要久坐的人是患前列腺炎高风险人士。iStock图

宝安区中医院男科主任傅伟表示，急性前列腺炎如果治疗不及时，约5%-10%的病人或发展为前列腺脓肿，严重者甚至可能发生脓毒血症。约30%的急性前列腺炎患者在发病期间会出现暂时性性功能障碍，这主要与疼痛、发热及炎症反应有关。团队事后为小陈进行抗生素配合中药和针灸等方式医治。

有人或提出，若自己不喝酒和年轻，就不会有问题。报道列出另一例子，32岁李先生（化名）在深圳一家互联网公司做项目经理，长期每天久坐超过10小时，后出现尿频、会阴部胀痛，尤其在久坐后症状明显加重。令他更为困扰的是，在性生活方面出现性欲下降，甚至有早泄情况。

IT男久坐遇早泄问题

相关新闻：痛风石︱广州男暴饮暴食致高尿酸险截肢 内地专家教路抑控贴士

李先生赶到宝安区中医院治疗。经检查，医生诊断为Ⅲ型慢性前列腺炎。三十岁出头的李先生对病况感到意外又焦虑。团队通过中西医结合，配合心理疏导，让李先生症状逐步缓解。

傅伟表示，不少人以为前列腺炎是五、六十岁才会得的病。其实前列腺炎在20-50岁性活跃期男性中的发病率高达25%-35%，其中25-40岁年龄段为高发期。

前列腺炎就像感冒一样，是一种常见疾病，不必有心理负担。如果出现小便问题同时出现性功能问题，更应该及早就医。

傅伟提醒，预防前列腺炎应从生活细节入手。避免久坐，可每1小时起身活动5-10分钟；饮食调理，多摄入蕃茄、南瓜籽等有益前列腺的食物；规律作息，保证充足睡眠；适度运动，减轻压力。从事IT、金融、司机等久坐职业的年轻人，是前列腺炎的高危人群，需要格外注意预防。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
12小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
20小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
13小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
7小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
11小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
21小时前
台湾宜兰以东发生7.0级地震 。（USGS图片）
台湾宜兰以东发生7.0级地震 全台多地有震感 凌晨再发生4.7级地震
即时中国
8小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
8小时前
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
影视圈
15小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
12小时前