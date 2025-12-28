圣诞暴饮暴食︱26岁深圳壮男惊觉变「不举侠」 连续3日饮酒应酬出事？

圣诞节难免连续聚餐活动，兴之所致杯中物落肚自然难以避免。但俗语有云「过犹不及」，饮酒应酬要节制，否则随时有损健康。内地传媒近日报道，有年轻深圳男子因连续3晚应酬后，患上前列线炎，更出现勃起困难。

《南方都市报》自媒体账号「深圳大件事」报道，临近年尾，不少公司为追业绩，应酬饮局难免。26岁小陈（化名）连续3天饮酒应酬后，身体出现畏冷、高热、尿痛及排尿困难。

证实患急性列前腺炎

小陈到宝安区中医院急诊科就诊，诊断为急性细菌性前列腺炎。小陈还出现勃起困难，这更让他胆颤心惊。

一名深圳男子连续3晚应酬饮酒而患上急性前列腺炎。iStock图

医生指出，从事IT、司机等需要久坐的人是患前列腺炎高风险人士。iStock图

宝安区中医院男科主任傅伟表示，急性前列腺炎如果治疗不及时，约5%-10%的病人或发展为前列腺脓肿，严重者甚至可能发生脓毒血症。约30%的急性前列腺炎患者在发病期间会出现暂时性性功能障碍，这主要与疼痛、发热及炎症反应有关。团队事后为小陈进行抗生素配合中药和针灸等方式医治。

有人或提出，若自己不喝酒和年轻，就不会有问题。报道列出另一例子，32岁李先生（化名）在深圳一家互联网公司做项目经理，长期每天久坐超过10小时，后出现尿频、会阴部胀痛，尤其在久坐后症状明显加重。令他更为困扰的是，在性生活方面出现性欲下降，甚至有早泄情况。

IT男久坐遇早泄问题

李先生赶到宝安区中医院治疗。经检查，医生诊断为Ⅲ型慢性前列腺炎。三十岁出头的李先生对病况感到意外又焦虑。团队通过中西医结合，配合心理疏导，让李先生症状逐步缓解。



傅伟表示，不少人以为前列腺炎是五、六十岁才会得的病。其实前列腺炎在20-50岁性活跃期男性中的发病率高达25%-35%，其中25-40岁年龄段为高发期。

前列腺炎就像感冒一样，是一种常见疾病，不必有心理负担。如果出现小便问题同时出现性功能问题，更应该及早就医。

傅伟提醒，预防前列腺炎应从生活细节入手。避免久坐，可每1小时起身活动5-10分钟；饮食调理，多摄入蕃茄、南瓜籽等有益前列腺的食物；规律作息，保证充足睡眠；适度运动，减轻压力。从事IT、金融、司机等久坐职业的年轻人，是前列腺炎的高危人群，需要格外注意预防。