拒过洋节？︱内地多地取消2026跨年活动惹热议 网民：中国人只过春节

即时中国
更新时间：10:38 2025-12-27 HKT
发布时间：10:38 2025-12-27 HKT

内地近年不鼓励「过洋节」，仅个别城市商圈有零星圣诞活动。近日，内地网络传出，多地宣布取消跨年的活动，当中未有提及当原因，惟已引起无数网民讨论。

相关新闻：圣诞节︱「鳌拜版圣诞老人」惊现开平古镇 坐鹿车挥手游客劲兴奋︱有片

据网传的截图，多个地方都向公众通报取消跨年活动的通知，例如陕西西安公安指，跨年夜钟鼓楼附近区域今年没有举行任何活动、安徽合肥淮河路步行街没有跨年活动；宿州跨年音乐狂欢夜受不可抗力因素而被取消；广州北京路没有举办任何跨年活动等等。

通报引起网民热议讨论，有人大表示失望，对消费市场造成负面影响，亦有人表态支持，提出「中国人只过春节」

网民意见：
好想学理力材力流力：中国人不跨年，元旦是日本人的新年，我们中国人只过春节
四境萌主：今年跨年夜主打一个「低调」！多地取消大型聚集活动。
妮凰阿玛 ：为啥
孤芳_倩影 ：不是趁著过节狂消费一把吗
企鹅家 ：一声叹息
啦多啦米：支持！虽然这些地标型建筑跨年倒计时会更有节日氛围，但是从安全角度出发，少一些人群聚集，就是多一份安全保障。

