Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

素颜女神王丽坤︱疑似前夫诈骗逾10亿罪成囚终身 部份名车奢侈品已被拍卖

即时中国
更新时间：09:47 2025-12-27 HKT
发布时间：09:47 2025-12-27 HKT

北京市第二中级人民法院（简称「北京二中院」）昨日（26日）对一宗诈骗案作出宣判，被告詹某某被指涉及逾10亿元（人民币‧下同）诈骗他人罪成，被判无期徒刑。

有内地传媒报告，詹某某真名为詹浩礼，其疑为内地当红女星，有「素颜女神」之称的王丽坤前夫。去年，有报道指王丽坤正与詹某某办理离婚手续，而其所属工作室亦曾发声明，否认王丽坤涉及犯罪。

相关新闻：素颜女神︱9亿购房款诈骗案开审 被告传是女星王丽坤丈夫

内地红星新闻周五报道，受害者表示，詹某某在庭审陈述时向受害人道歉。法院认定詹某某共诈骗逾10亿元，因涉案数额特别巨大，且因五年内再犯罪构成累犯，以合同诈骗罪判处无期徒刑，以行贿罪判处有期徒刑十二年，决定执行无期徒刑。该案其他三名被告人被判囚12年至14年不等。

此前内地传媒报道，案发于2022年，去年8月在北京二中院开庭审理。检方指詹某某诈骗金额为13.9亿元，其中他涉嫌虚构回迁房项目诈骗近200名购房户约8.6亿元。目前未知被告人是否上诉。至于退赔程序仍待判决生效后启动。

据此前报道，受害人说，詹某某的剩余资产仅有一个多亿。部分查封的詹某某资产已被拍卖，当中包括无数奢侈，例如一个全球限量21个、卡斯特罗签名的「千禧雪茄柜」；一个疑似爱马仕鳄鱼皮铂金包，一辆劳斯莱斯，一辆红色法拉利，151根疑似金条，135箱印有贵州茅台酒字样纸箱酒水等，可见被告的挥霍生活。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
16小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
22小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
9小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
2小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
21小时前
00:36
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
即时国际
6小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
14小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
11小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
3小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT