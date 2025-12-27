素颜女神｜王丽坤前夫诈骗逾10亿罪成囚终身 部份名车奢侈品已被拍卖

北京市第二中级人民法院（简称「北京二中院」）昨日（26日）对一宗诈骗案作出宣判，被告詹某某被指涉及逾10亿元（人民币‧下同）诈骗他人罪成，被判无期徒刑。



有内地传媒报告，詹某某真名为詹浩礼，是内地当红女星，有「素颜女神」之称的王丽坤前夫。去年，有报道指王丽坤正与詹某某办理离婚手续，而其所属工作室亦曾发声明，否认王丽坤涉及犯罪。

内地红星新闻周五报道，受害者表示，詹某某在庭审陈述时向受害人道歉。法院认定詹某某共诈骗逾10亿元，因涉案数额特别巨大，且因五年内再犯罪构成累犯，以合同诈骗罪判处无期徒刑，以行贿罪判处有期徒刑十二年，决定执行无期徒刑。该案其他三名被告人被判囚12年至14年不等。



此前内地传媒报道，案发于2022年，去年8月在北京二中院开庭审理。检方指詹某某诈骗金额为13.9亿元，其中他涉嫌虚构回迁房项目诈骗近200名购房户约8.6亿元。目前未知被告人是否上诉。至于退赔程序仍待判决生效后启动。



据此前报道，受害人说，詹某某的剩余资产仅有一个多亿。部分查封的詹某某资产已被拍卖，当中包括无数奢侈，例如一个全球限量21个、卡斯特罗签名的「千禧雪茄柜」；一个疑似爱马仕鳄鱼皮铂金包，一辆劳斯莱斯，一辆红色法拉利，151根疑似金条，135箱印有贵州茅台酒字样纸箱酒水等，可见被告的挥霍生活。