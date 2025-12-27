多地表明录用公务员 增考察网络言行要求
发布时间：08:37 2025-12-27 HKT
近日《中国组织人事报》刊文指，山东录用公务员要「深入挖掘考察报考动机」、「核查重点人员网络社交平台言论」。此前，新疆阿勒泰地区、湖北两地也曾明确表示，录用公务员将增加网络行为审查。
文章指出，要深入挖掘考察人选的政治理论学习、报考动机、职业规划和价值取向，采取进单位、进社区、进楼院、进家门等方式，立体掌握考察人选「8小时内外」表现；对频繁更换工作单位的，延伸考察至此前任职单位，重点听取工作表现和群众反映。联合网信、公安等部门，核查重点人员网络社交平台言论，深入了解「人前人后」、「网上网下」真实表现，坚决甄别政治不及格人员。
稍早前，新疆阿勒泰地区、湖北两地也曾明确表示「公务员录用增加网络行为审查」，要求延伸了解考生网络日常言行和表现。
