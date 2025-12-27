Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多地表明录用公务员 增考察网络言行要求

即时中国
更新时间：08:37 2025-12-27 HKT
发布时间：08:37 2025-12-27 HKT

近日《中国组织人事报》刊文指，山东录用公务员要「深入挖掘考察报考动机」、「核查重点人员网络社交平台言论」。此前，新疆阿勒泰地区、湖北两地也曾明确表示，录用公务员将增加网络行为审查。

文章指出，要深入挖掘考察人选的政治理论学习、报考动机、职业规划和价值取向，采取进单位、进社区、进楼院、进家门等方式，立体掌握考察人选「8小时内外」表现；对频繁更换工作单位的，延伸考察至此前任职单位，重点听取工作表现和群众反映。联合网信、公安等部门，核查重点人员网络社交平台言论，深入了解「人前人后」、「网上网下」真实表现，坚决甄别政治不及格人员。

稍早前，新疆阿勒泰地区、湖北两地也曾明确表示「公务员录用增加网络行为审查」，要求延伸了解考生网络日常言行和表现。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
14小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
20小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
7小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
19小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
12小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
9小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
17小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
10小时前