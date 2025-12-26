Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

故宫养心殿完成修缮重新开放 逾千展品还原不同时代重要场景

即时中国
更新时间：18:36 2025-12-26 HKT
发布时间：18:36 2025-12-26 HKT

北京故宫博物院养心殿经过近10年的研究性保护和系统性修缮，于12月26日起对观众重新开放。游客凭故宫博物院景区大门票即可直接参观养心殿，无需另外购票或预约。

各房间为不同年代重要场所

养心殿位于乾清宫西侧，始建于明代嘉靖十六年（1537年），是清代雍正以后的皇帝寝宫，也是清代数朝皇帝日常政务活动的中心。养心殿西暖阁是帝王召见大臣、批阅章奏的地方，东暖阁则是慈禧垂帘听政的场所，室内以落地罩、碧纱橱等木装修分隔空间，墙上悬挂书画。

此次开放，养心殿原状陈列遵循历史原貌，正殿宝座上方悬挂雍正御笔「中正仁和」匾，正殿恢复的是雍正以来举行小朝会的样貌；西暖阁「勤政亲贤」匾额下的楹联恢复如初，三希堂内按记载还原了乾隆时期的陈列场景；东暖阁则恢复同治光绪时期「垂帘听政」的场景。各区间「平行时空」汇聚各代亮点，为观众定格最典型的一幕。

文物尽量原件展出

故宫博物院古建部负责人赵鹏则表示：「我们秉承『不改变文物原状』和『最小干预』原则，将其作为一个整体的科研项目来考量。」他举例说，彩画保护过程中，保留了明代嘉靖年间内檐彩画原状，对病害较轻的局部加固、对受损严重的随色修补；大木构件则采用碳纤维等技术加固，避免了大规模拆换。

故宫博物院宫廷历史部副主任文明说，殿中陈列了1020件展品，陈列工作历时近4个月。除丝织品、书画匾联等光线敏感度高的文物，其余都是原件展出。

